الصحة العالمية ترفض فكرة الجرعة المعززة ضد كورونا

المستقلة/-رفضت منظمة الصحة العالمية مجددا الجرعة المعززة ضد كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي :” لا نرغب حاليا في ان نرى استخدامًا معممًا للجرعات المعززة للاشخاص الذين انهوا تطعيمهم وهم بصحة جيدة “.

واضاف :” لن ابقى صامتا عندما تعتقد الشركات والدول التي تتحكم في الامدادات العالمية للقاحات ان فقراء العالم يجب ان يكتفوا بالفتات”.

ودعا تيدروس الى تمديد قرار الوقف على الاقل حتى نهاية العام 2021 للسماح لكل دولة بتلقيح 40% على الاقل من سكانها.

واضاف :” ان الاهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية تبقى مساعدة كل بلد على تحصين 10% على الاقل من سكانه بحلول نهاية الشهر و40% على الاقل بحلول نهاية العام و70% من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل”.

وجدّدت واشنطن امس الاربعاء رفضها نداء منظّمة الصحة العالمية، مؤكّدة على لسان المتحدّثة باسم البيت الابيض جين ساكي أنّه على عاتق الرئيس جو بايدن مسؤولية القيام بكلّ ما بوسعه لحماية الناس في الولايات المتّحدة.

وشدّدت ساكي على أنّ : إعطاء جرعة معزّزة في الدول الغنية لا يمنعها من التبرّع بلقاحات للدول الفقيرة.

وقالت : نحن نقوم بكلا الأمرين معاً (إعطاء جرعة معزّزة والتبرّع بلقاحات للدول الفقيرة)، ونعتقد أنّه يمكننا القيام بكلا الأمرين معاً وسنواصل القيام بكلا الأمرين معاً.

وتدين منظمة الصحة العالمية باستمرار صعوبات حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات.