الصحة العالمية ترفض فكرة الجرعة المعززة ضد كورونا

المستقلة/-رفضت منظمة الصحة العالمية مجددا الجرعة المعززة ضد كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي :” لا نرغب حاليا في ان نرى استخدامًا معممًا للجرعات المعززة للاشخاص الذين انهوا تطعيمهم وهم بصحة جيدة “.

واضاف :” لن ابقى صامتا عندما تعتقد الشركات والدول التي تتحكم في الامدادات العالمية للقاحات ان فقراء العالم يجب ان يكتفوا بالفتات”.

ودعا تيدروس الى تمديد قرار الوقف على الاقل حتى نهاية العام 2021 للسماح لكل دولة بتلقيح 40% على الاقل من سكانها.

واضاف :” ان الاهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية تبقى مساعدة كل بلد على تحصين 10% على الاقل من سكانه بحلول نهاية الشهر و40% على الاقل بحلول نهاية العام و70% من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل”.

وجدّدت واشنطن امس الاربعاء رفضها نداء منظّمة الصحة العالمية، مؤكّدة على لسان المتحدّثة باسم البيت الابيض جين ساكي أنّه على عاتق الرئيس جو بايدن مسؤولية القيام بكلّ ما بوسعه لحماية الناس في الولايات المتّحدة.

وشدّدت ساكي على أنّ : إعطاء جرعة معزّزة في الدول الغنية لا يمنعها من التبرّع بلقاحات للدول الفقيرة.

وقالت : نحن نقوم بكلا الأمرين معاً (إعطاء جرعة معزّزة والتبرّع بلقاحات للدول الفقيرة)، ونعتقد أنّه يمكننا القيام بكلا الأمرين معاً وسنواصل القيام بكلا الأمرين معاً.

وتدين منظمة الصحة العالمية باستمرار صعوبات حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قرار بإيقاف جميع أعمال البناء و الإنشاءات في عموم أنحاء تركيا

اخر الاخبار

الصحة : البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح هي ليست بديلاً عن البطاقة الورقية

اخبار العراق

كلية الاعلام : توسعة الدراسات العليا دخلت في المزاد الانتخابي

اخر الاخبار

بتريوس : الحرب في أفغانستان قد لا تنتهي رغم انسحاب الولايات المتحدة

اخر الاخبار

كيليان مبابي يضع شرطا رئيسيا يعقد خطط الريال في صناعة فريق الأحلام

اخر الاخبار

الصحة العالمية ترفض فكرة الجرعة المعززة ضد كورونا

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 40 مئوية

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 40 مئوية

اخبار العراق

بعد سبات طويل.. مجلس الخدمة يحدد معايير تعيين حملة الشهادات العليا

اخر الاخبار

تحالف من مصنعي الدراجات الكهربائية يخطط لتصميم بطارية شحن قابلة للاستبدال

اخر الاخبار

العراق بلا موازنة في عام 2022

اخبار العراق

وزارة الصحة تحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا مع اقتراب موسم الشتاء

اخبار العراق

محافظة بغداد تعلن التريث في ازالة المولدات المنصوبة في اماكن غير رسمية

اخر الاخبار

استقرار أسعار النفط بسبب تراجع الإنتاج الامريكي في خليج المكسيك

اخبار العراق

لجنتا التربية والصحة تقترحان تأجيل السنة الدراسية الحضورية لما بعد الانتخابات

اخر الاخبار

دراسة : تأثير مباشر لأحماض أوميغا 3 الدهنية على مرض ألزهايمر

اخر الاخبار

اخصائي تغذية.. البطيخ الأصفر مفيد بصورة خاصة للحفاظ على جمال المرأة