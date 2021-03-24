الصحة العالمية تؤكد حاجة أوروبا إلى لقاح “سبوتنيك V” الروسي

المستقلة /- صرّح هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية بأن أوروبا بالفعل في حاجة إلى لقاح “سبوتنيك V” الروسي.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء تاس، قال المسؤول الإقليمي في منظمة الصحة العالمية: “آمل أن يتم استخدام اللقاح في المنطقة في المستقبل المنظور القريب جدا. ونحن في حاجة إليه بالفعل، فالاتحاد الأوروبي ودول أخرى تعاني من نقص في اللقاحات. وأنا أؤمن به، نحن بحاجة إليه”.

وأشار كلوج إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري فحصا متسقا لنتائج التجارب السريرية والبيانات المتعلقة بإنتاج اللقاح الروسي.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان علّق على تصريح المفوض الأوروبي تييري بريتون بأن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى اللقاح الروسي، بالتشديد على أن روسيا لا تفرض لقاحها على أحد، لكن مثل هذه التصريحات في الاتحاد الأوروبي تجعل المرء يعتقد أن المسؤولين الأوروبيين يدافعون عن مصالح الشركات وليس الناس.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة تسريح العاملين بمصر للطيران ترشيدا للنفقات

اخر الاخبار

زيدان وتولر يبحثان دعم التحقيق الدولي بجرائم داعش

اخبار العراق

وزارة التربية تسمح للطلبة المتغيبين اجراء الامتحانات

اخر الاخبار

ايلون ماسك يطلق ميزة شراء سيارات تسلا باستخدام عملة ”البتكوين“

اخر الاخبار

لمنافسة تسلا..شركة جيلي تطلق علامة فاخرة للسيارات الكهربائية

اخر الاخبار

الصحة العالمية تؤكد حاجة أوروبا إلى لقاح “سبوتنيك V” الروسي

اخبار العراق

لتجهيز العراق بـ150 ميغاوات..شركة امريكية ستتولى الربط الكهربائي مع الاردن

اخبار العراق

لتجهيز العراق بـ150 ميغاوات..شركة امريكية ستتولى الربط الكهربائي مع الاردن

امنية

ضبط كميات كبيرة من المخدرات في الأنبار

اخبار العراق

المالية النيابية : التصويت على الموازنة لايعني المصادقة على سعر الصرف

اخبار العراق

رئيس الوقف السني يفتتح المقبرة الملكية بعد الانتهاء من اعمال الصيانة

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض عائدات السندات الأمريكية

امنية

شرطة صلاح الدين : القبض على 14 متهما بمواد قانونية مختلفة

اخر الاخبار

الاستخبارات العسكرية : القاء القبض على ارهابي مطلوب للقضاء في نينوى

اخر الاخبار

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية القطري في العاصمة بغداد

اخر الاخبار

الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية لثلاث محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية

اخر الاخبار

جامعة تؤكد.. ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى اكثر من 124 مليون