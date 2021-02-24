الصحة العالمية تؤكد انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم

المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم انخفض في الاسبوع من 15 فبراير إلى 21 فبراير، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت منظمة الصحة في النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي.

وقالت المنظمة إن عدد الإصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل 66359 حالة وفاة.

وأضافت أن انخفاض عدد الإصابات تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية  (بنسبة 19%)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 9%)، وأوروبا (بنسبة 7%)، وشرق المتوسط ​​(بنسبة 7%).

كذلك انخفض معدل الوفيات في هذه المناطق بنسبة 23% و 6% و 19% و 3% على الترتيب في نفس الفترة.

وتم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في إفريقيا بنسبة 20%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%.

وفي الأمريكيتين أصيب أكثر من 1.06 مليون شخص خلال الأسبوع الأخير بفيروس كورنا، وتوفي أكثر من 34 ألفا، وفي أوروبا تم تسجيل أكثر من 939 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 24 ألف حالة وفاة، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​حدد الأطباء أكثر من 181 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 2.4 ألف شخص.

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