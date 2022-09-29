الصحة العالمية تؤكد أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا

المستقلة/- أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، وأصبح الوضع حاليا أفضل من أي وقت مضى.

ويشير مدير المنظمة في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على “كوفيد-19”.

ووفقا لإحصائيات المنظمة، سجلت في العالم خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي حوالي 9800 حالة وفاة بسبب “كوفيد-19”. والان انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم- في شرق البحر المتوسط بنسبة 46 بالمئة وفي إفريقيا ومناطق غرب المحيط الهادئ بنسبة 27 بالمئة.

ويشير مدير المنظمة، إلى أن عدد الوفيات بسبب “كوفيد-19” لا تزيد عن 10 بالمئة من ذروتها في يناير عام 2021 ويقول “نحن في الوقت الحاضر في وضع أفضل من أي وقت مضى”.

ويضيف، ولكن مع ذلك “يستمر انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، ما قد يؤدي إلى ظهور متحور منه أكثر خطورة”.

ووفقا له هناك “بصيص من الضوء في نهاية النفق” في المعركة ضد “كوفيد-19”. ولكن أمام البشرية طريقا طويلة، والنفق لا يزال مظلما مع الكثير من العقبات.

وتجدر الإشارة، إلى أن العدد الرسمي للمصابين بمرض “كوفيد-19” في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

اطراف سياسية تحمل الكاظمي مسؤولية اعمال العنف في المنطقة الخضراء

اخبار العراق

أستاذ بالاقتصاد يرجح تنظيم موازنة 2023 على عجز تخطيطي

اخبار العراق

راصد جوي يتوقع استمرار الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة

اخبار العراق

الحزب الديمقراطي يكشف الهدف وراء تقديم الحلبوسي استقالته

اخر الاخبار

اردوغام واصفا بوتين.. إذا نوى الرئيس الروسي أمرا فإنه سيفعله

اخر الاخبار

إنستغرام يطور أداة يمكنها حظر الصور العارية الغير المرغوب فيها

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خطاب الإعـلام العربي وتسويق استراتيجيته الرقميَّة

اخبار العراق

اطراف سياسية تحمل الكاظمي مسؤولية اعمال العنف في المنطقة الخضراء

اخبار العراق

راصد جوي يتوقع استمرار الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة

اخبار العراق

الحزب الديمقراطي يكشف الهدف وراء تقديم الحلبوسي استقالته

اخر الاخبار

اردوغام واصفا بوتين.. إذا نوى الرئيس الروسي أمرا فإنه سيفعله

اخر الاخبار

إنستغرام يطور أداة يمكنها حظر الصور العارية الغير المرغوب فيها

اخر الاخبار

الصحة العالمية تؤكد أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا

اخر الاخبار

الصحة العالمية تؤكد أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا

اخبار العراق

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه

اخر الاخبار

النزاهة : ضبط مُتَّهمين بالاختلاس وهدرٍ للمال العام في اثنين من دواوين الأوقاف

اخر الاخبار

انخفاض جديد في أسعار النفط بسبب ارتفاع الدولار

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يعلن عن تفاصيل قروض المشاريع الصغيرة

اخر الاخبار

مانشيني: غياب إيطاليا عن كأس العالم 2022 خيبة أمل

اخبار العراق

هبوط جديد لـ الليرة التركية مقابل الدينار العراقي لـ يوم الخميس

اخبار العراق

الديمقراطي الكوردستاني : تصدير الازمات الداخلية هروب للأمام و لا يحل اي مشكلة

اخبار العراق

الإعلام الأمني: اصابة 133 شخصا بسبب الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الامنية

اخبار العراق

الاعلام الامني: قصف الخضراء يتسبب بإصابة 7 من القوات الامنية