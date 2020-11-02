الصحة العالمية : العالم يشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا

المستقلة  / – أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، أن العالم يشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: “هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد، اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت”.
وجاءت تصريحات تيدروس خلال حديثه مع الصحفيين وهو معزول ذاتيا بعد أن كان أعلن على “تويتر” أنه خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا.
وكانت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس.

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