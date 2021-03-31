الصحة العالمية : الأردن سجل أعلى إصابات أسبوعية في شرق المتوسط

الصحة العالمية : الأردن سجل أعلى إصابات أسبوعية في شرق المتوسط

المستقلة /- قالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي، إن الأردن سجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية في منطقة شرق المتوسط رغم انخفاض الإصابات 4% مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، فقد سجّل الأردن أيضا أعلى حصيلة وفيات أسبوعية في المنظقة ذاتها ، مع ارتفاع الوفيات 36% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف أن “الأردن سجل خلال أسبوع 55,467 إصابة جديدة (543.6 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة) ، و684 وفاة جديدة (6.7 وفاة جديدة لكل 100 ألف نسمة).