الصحة الصينية تسجل 36 إصابة بفيروس لانجيا عالي الخطورة

المستقلة /- سجلت وزارة الصحة الصينية، يوم الأربعاء، 36 إصابة بفيروس لانجيا، وهو وباء فتاك جديد لا يقل خطرا عن كورونا.

ولانجيا، هو أحد الفيروسات المعروف أنها تقتل ما يصل إلى ثلاثة أرباع البشر في حالات الإصابة الشديدة.

ويعتقد العلماء أن حيوان الزباب الذي ينتمي إلى فصيلة القنافذ، المصدر الرئيسي لانتشار هذا المرض. ولم تسفر أي من الحالات الجديدة، التي تم اكتشافها في مقاطعتي خنان وشاندونغ بشرق الصين، عن وفاة ومعظمها خفيفة الأعراض والتي تشبه الانفلونزا.

وتتبع باحثون بقيادة معهد بكين لعلم الأحياء الدقيقة والأوبئة، الأعراض لدى المرضى لمعرفة مدى تأثر الأشخاص بفيروس لانجيا.

كما قام الباحثون بتتبع الفيروس في مجموعات الحيوانات لمعرفة ما إذا كان ينتشر عن طريق الحيوانات الأليفة والبرية، أو ما إذا كان انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان هو السبب.

ووجد الباحثون الصينيون الفيروس في 71 من 262 حيوان الزباب، وهو حيوان ثديي صغير يشبه الخلد، تم مسحهم في المقاطعتين الصينيتين حيث بدأ تفشي المرض.

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