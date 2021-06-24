الصحة السعودية تعلن حصيلة إصابت كورونا 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأعلنت الوزارة عن تعافي 1247 حالة من فيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في السعودية إلى 479390 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 460338 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 7730 حالة.

وكانت الوزارة قد دشنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

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