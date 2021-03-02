الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر خلال مؤتمر صحفي تابعه “ناس” (2 آذار 2021)، إنه “قريباً ستصل أولى الوجبات من تعاقدنا بشأن 16 مليون جرعة لقاح كورونا”, مشيراً إلى أن “العراق حجز مليوناً و525 ألف جرعة من لقاح فايزر”.

وبشأن اللقاح الصيني الذي وصل بغداد فجر اليوم، أوضح البدر أن “الصحة باشرت بتوزيع اللقاحات على دوائر الصحة ببغداد والمحافظات”.