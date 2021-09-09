الصحة : البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح هي ليست بديلاً عن البطاقة الورقية

الصحة : البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح هي ليست بديلاً عن البطاقة الورقية

المستقلة/- أوضحت وزارة الصحة، أهمية إصدار البطاقة الدولية للتلقيح، فيما حددت الفئة المشمولة بمنح هذه البطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدرفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح هي ليست بديلاً عن البطاقة الورقية المعتمدة من وزارة الصحة، إنما هي وثيقة دولية للمواطنين الراغبين بالسفر الى دول معينة”.

وأوضح، أن “البطاقة الدولية تحتوي على شريحة الكترونية ويتم اصدارها من قبل مراكز معتمدة من الوزارة وخلال الأيام المقبلة ستتوسع ليتم اصدارها في مراكز المحافظات كافة وفق جدول سيتم الاعلان عنه لاحقاً”.

وتابع، أن “البطاقة الدولية تستخدم لأغراض السفر حصراً وعلى المواطنين غير الراغبين بالسفر الاكتفاء بالبطاقة الورقية”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، في وقت سابق، أن “المستمسكات المطلوبة لاصدار بطاقة التلقيح الدولية تضمنت جلب بطاقة التلقيح الورقية ونسخة من جواز السفر وصورة شخصية للمتقدم على البطاقة”.