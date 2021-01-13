 الصحة الاردنية تسجل 1122 إصابة بكورونا و15 وفاة

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المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (1122) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم ان  إجمالي عدد الإصابات  في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى (310,968) حيث بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (13,346) حالة.

كما سجلت الصحة الاردنية  (15) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي  الوفيات إلى (4091) حالة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1427) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (293,531) حالة وفق تقرير الصحة الاردنية.

كما تمّ إجراء (26,934) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,490,118) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.17%)

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