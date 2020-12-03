الصحة : اضافة 20 مركزاً للشفاء في بغداد و المحافظات

المستقلة / – أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن العراق مازال في الايام الاولى لفصل الشتاء، والتقييم الوبائي يحتاج الى وقت اكثر للوقوف على حيثياته.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء الرسمية تابعته المستقلة اليوم الخميس، إنه “بالتنسيق مع العتبتين الحسينية والعباسية وهيئة الحشد الشعبي، تمت إضافة ما لا يقل عن 20 مركزاً للشفاء في عموم المحافظات، وتصل الى 11 الف سرير”، مؤكداً أن “الزيادة مستمرة”.

وأضاف أن “هناك مستشفيات ميدانية ستفتتح قريباً، مختلفة السعات لاستقبال الحالات المتوسطة والشديدة”.

وفي ما يخص التخوف من زيادة الاعداد خلال فصل الشتاء، أوضح أن “العراق مازال في الايام الاولى لفصل الشتاء، والتقييم الوبائي يحتاج الى وقت اكثر للوقوف على حيثياته”.