الشيشان تنُظم أول مؤتمر علمي عملي لمواجهة التطرف والإرهاب

المستقلة/- تبدأ يوم غد الثلاثاء في العاصمة الشيشانية “غروزني” فعاليات (المؤتمر العلمي والعملي الدولي: الشرق و الغرب مناهج عملية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف)، برئاسة البروفسير (بايخانوف إسماعيل باوتدينوفيتش) رئيس الجامعة الشيشانية.

وفي بيان لها أعلنت إدارة المؤتمر أنه سيعقد مراعيًا الوضع الوبائي العالمي بنظام مُختلط يسمح للمشاركين بالتلاقي المباشر وعبر الإنترنت في الجلسة الافتتاحية العامة وكذلك في جلسات أقسام المؤتمر المُختلفة.

يُشارك في مؤتمر “جروزني لمكافحة التطرف والإرهاب” رؤساء كبريات الجامعات في الإقليم جامعة موسكو الحكومية الإقليمية – جامعة ولاية الشيشان -جامعة ولاية غروزني التقنية للنفط) بالإضافة إلى عشرات الأكاديميين والباحثين وخبراء دراسات التطرف والإرهاب في العالم.

ومن مصر يشارك “عبد الجليل الشرنوبي” الكاتب الصحفي والخبير المتخصص في شئون الإرهاب والتطرف، حيث يُقدم بحثًا بعنوان (صناعة الحواضن الشعبية للتطرف والإرهاب : الشباب والنساء والأطفال أهدافٌ أساسية – الإخوان في آسيا الوسطى نموذجًا موثقًا بخطة التنظيم الدولي 2008 : 2021)، ومن المقرر أن يُلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ويؤكد الشرنوبي بأن يكون المتحدث المصري في المؤتمر نظرًا لكونه فعالية غير مسبوقة في طرحها لمواجهة التطرف والإرهاب عبر تصورات علمية وعملية، وهو ما يمثل نقلة نوعية طالما طالب “الشرنوبي” بها خلال السنوات الماضية حتى يمكن تطوير استراتيجيات اتساع رُقعة تهديد التطرف للحياة على كوكب الأرض بغض النظر عن خصوصية الدول المختلفة.

ويُشير البيان الصادر عن اللجنة المُنظمة للمؤتمر إلى أن الهدف منه هو صناعة مناقشة علمية بناءة لاتجاهات ومشاكل وآليات مكافحة الإرهاب الحديث والتطرف العنيفمع توجيه اهتمام خاص للنظر في الاتجاهات والتقنيات الرئيسية لإشراك الشباب في الأنشطة الإرهابية والمتطرفة ، فضلا عن تبادل الخبرات بين مختلف البلدان في مجال منع الإرهاب والتطرف بين الشباب.

ويُشارك في تنظيم المؤتمر العديد من المؤسسات منها مركز التنسيق لتحسين فعالية تكوين مواطنة فاعلة بين الشباب، ومكافحة إيديولوجية الإرهاب والتطرف في جامعة الدولة الشيشانية التربوية ، ومعهد القانون التابع لجامعة الصداقة الشعبية الروسية ، وجامعة ولاية الشيشان التي سميت باسم ف. أ. قديروف ، جامعة ولاية جروزني التقنية للنفط ، على اسم الأكاديمي د. سميت جامعة أوزبكستان الوطنية باسم Millionshchikova ميرزو أولوغبيك ، الجامعة الوطنية الطاجيكية ، المركز العلمي والتعليمي لكلية سلامة الحياة في جامعة موسكو الإقليمية ومركز النشر العلمي “STATUS”.