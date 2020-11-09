الشيخ علي يرد على وزير خارجية ايران.. لم نعد كما كنا أيام نبو خذنصّر أو صدام حسين

الشيخ علي يرد على وزير خارجية ايران.. لم نعد كما كنا أيام نبو خذنصّر أو صدام حسين

المستقلة / – ردّ النائب فائق الشيخ علي، على تغريدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التي أشار فيها إلى أن إيران مستعدة لمد يدها إلى ’جارها’ في سبيل ’المصالح المشتركة’، بعد خسارة دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

وقال الشيخ علي في تدوينة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، “معالي وزير خارجية إيران المحترم، لا شكّ في أننا باقون، وإلى الأبد، ونعترف بأننا في العراق الآن ضعفاء.. فلم نعد كما كنا أيام نبوخذنصّر أو صدام حسين”.

وأضاف، “نرغب فعلا في مدِّ أيادي التعاون لتحقيق مصالحنا المشتركة.. ولكن ليس لتحقيق مصلحة إيران فقط من خلال ميليشياتها القذرة في بلدنا”.