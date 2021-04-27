الشمري يطالب بتشديد الاجراءات التفتيشية في المنافذ لمنع ادخال اي مواد ممنوع

المستقلة /- طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بتشديد الاجراءات التفتيشية في المنافذ الحدودية لمنع ادخال اي مواد ممنوعة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان العراق يرتبط مع كثير من دول العالم باتفاقات تجارية تشمل بشمل خاص بعض الفواكه والخضر والمنتجات الحيوانية.

واضاف ان : على الحكومة التنسيق الكامل مع هذه الدول ان كانت اقليمية او غيرها عبر لجان مشتركة لمنع ضعاف النفوس من استغلال هذه المنتجات وادخال مواد ممنوعة معها.

وشدد الشمري على ضرورة ضمان اي منتج يدخل البلاد صحيا بشكل خاص لابعادها عن اي خطر والقضاء على طرق المجرمين والفاسدين في محاولاتهم اغراق البلاد بالمواد الممنوعة التي تستهدف الشباب ويدفع ثمنها أبناءه والمجتمع بشكل عام.