الشركة العربية المتحدة تبدأ خطة تطوير لترشيد استخدام المياه

المستقلة/- أعلنت الشركة العربية المتحدة للمقاولات وأعمال النظافة عن وضع اللمسات الأخيرة والتجهيزات اللازمة لبدء تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة تدوير المخلفات بمصنعي إدكو وكوم حمادة لتدوير المخلفات، وهى الأولى من نوعها بجمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا حيث تتضمن خطة التطوير مساندة الدولة وتنفيذ توجهات القيادة المصرية ودعم منظومة تدوير المخلفات والمحافظة على البيئة.

وأوضحت الشركة أن الخطة تشمل تطوير منظومة المخلفات بداية من المنزل وحتى فرزها واعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى لمنتج نهائي يستخدم في قطاعات أخرى.

وتابعت: الخطة تشمل أيضا إعادة تدوير مخلفات البلاستيك وتصنيعها إلى خراطيم الري بالتنقيط عن لدعم استراتيجية الدولة في منظومة الري الحديث وذلك لترشيد استخدام المياه والحفاظ علي موارد الدولة من المياه.

وأكد وليد حسين حبيب المدير العام للشركة، مساندة الشركة للدولة المصرية وتنفيذ توجيهات القيادة بخصوص تطوير منظومة الري الحديث، موضحا أن الشركة بدأت خطة توفير المواد والمنتجات اللازمة من خراطيم الري بالتنقيط جميع المقاسات وتوفيرها بأسعار وجودة مناسبة لجميع أنواع المزارع وتعظيم الاستفادة من مخلفات البلاستيك لخدمة المجال الزراعي والري ودعم زيادة استصلاح الأراضي تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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