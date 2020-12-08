الشرطة يهزم السماوة بثلاثية في الدوري العراقي

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(المستقلة) حقق الشرطة فوزا كبيرا على السماوة بثلاثية دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة السابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وسجل ثلاثية “القيثارة” كل من كريستيان أوساجونا في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء، وعلاء مهاوي في الدقيقة 51، وسعد ناطق في الدقيقة 75.

وبهذا عاد الشرطة لدرب الانتصارات في أول مباراة بالولاية الثانية للمدرب ألكسندر إليتش، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد السماوة عند 7 نقاط في المركز الـ17.

وفي إطار الجولة ذاتها فاز زاخو على الحدود 2-1، ونفط ميسان على الكرخ بنفس النتيجة، وتعادل أربيل والنجف سلبيا.

 

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