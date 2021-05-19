الشرطة يهدد منتخب العراق

المستقلة/- لوح نادي الشرطة بإمكانية سحب لاعبيه من معسكر المنتخب العراقي بالبصرة، في حال أصرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المحلي، على استئناف بطولة الكأس أثناء أيام الفيفا.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، تحسين الياسري، في تصريحات صحفية: “الهيئة ستجتمع خلال اليومين المقبلين، لمناقشة مباراة الفريق في بطولة كأس العراق.. ستكون جميع الحلول متاحة، سواء سحب اللاعبين من المنتخب، أو الانسحاب من البطولة، أو أي خيار آخر”.

وأضاف الياسري: “9 لاعبين من الفريق التحقوا بالمنتخب الوطني، وبالتالي خوض المباراة في ظل هذا النقص، ناهيك عن الإصابات، يعني إجحافا بحق فريق الشرطة”.

وأضاف: “هناك عدد من الحلول، لو أرادت لجنة المسابقات أن تبحث عن حلول منطقية، منها نقل مواجهتنا في ربع النهائي مع الميناء من ملعبنا إلى ملعب البصرة، نظرا لتواجد لاعبينا هناك”.

يشار إلى أن القرعة وضعت الشرطة أمام الميناء، في ربع نهائي الكأس، الذي من المقرر أن تقام مبارياته مطلع الشهر المقبل.