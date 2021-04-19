الشرطة يسقط مجددا في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- خسر الشرطة العراقي بنتيجة 0-3 مساء الأحد، أمام استقلال الإيراني، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا.

سجل أهداف استقلال كل من محمد نادري في الدقيقة (44)، وفرشيد إسماعيلي في الدقيقة (54)، وشيخ دياباتي في الدقيقة (65).

وبهذا يتصدر الفريق الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تذيل فريق الشرطة الترتيب بدون نقاط، بعد سقوطه في المباراة الأولى ضد الدحيل بثنائية دون رد.

ويلعب الشرطة في الجولة الثالثة ضد أهلي جدة السعودي، يوم الجمعة المقبل.

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