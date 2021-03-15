الشرطة تلقي القبض على مهاجم منتخب البرازيل

المستقلة/- ألقت الشرطة البرازيلية القبض على جابرييل باربوسا “جابيجول”، مهاجم فريق فلامنجو ومنتخب البرازيل.

وذكرت صحيفة “ibahia” البرازيلية أن الشرطة المحلية ألقت القبض على جابيجول خلال تجمع حضره 200 شخص.

وداهمت الشرطة البرازيلية ناديا غير قانوني للقمار في مدينة ساو باولو وألقت القبض على 200 شخص داخله، كان بينهم جابيجول وماك جوي أحد المطربين المشهوربين في البرازيل.

واختبأ اللاعب تحت إحدى الطاولات في الكازينو لتجنب القبض عليه، لكن الشرطة عثرت عليه واقتادته إلى قسم الشرطة.

ووقع جابيجول في حرج كبير بعد أن انتشر فيديو القبض عليه فجر اليوم الأحد على وسائل الإعلام لتواجده في إحدى صالات القمار المحظورة في بلاده منذ عدة سنوات ولخرقه حظر التجوال المفروض في المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب الصحيفة البرازيلية، كتب جميع المقبوض عليهم تعهدات في قسم الشرطة بعدم تكرار خرقهم للقانون، قبل إطلاق سراحهم للتخفيف من الازدحام الذي حصل في قسم الشرطة، على أن يتم استجوابهم في وقت لاحق مع إمكانية محاكمة البعض بتهمة الترويج لألعاب القمار غير القانونية وانتهاك الإجراءات المفروضة لمكافحة وباء كورونا.