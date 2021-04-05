الشرطة المصرية تغلق كافيه “حسن شاكوش” في القاهرة .. تعرف على اسباب

الشرطة المصرية تغلق كافيه “حسن شاكوش” في القاهرة .. تعرف على اسباب

المستقلة /- أغلقت الشرطة المصرية بالشمع الأحمر كوفي شوب ”كافيه“ للمطرب الشعبي المصري حسن شاكوش أثناء افتتاحه في شارع أنور المفتي بمنطقة مدينة نصر وسط العاصمة القاهرة.

وافتتح ”شاكوش“ الكوفي شوب دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة، الأمر الذي جعل الشرطة المصرية تتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبادرت الشرطة بإغلاق وتشميع ”الكافيه“ بسبب افتتاحه بشكل مختلف ودون الحصول على تصريحات رسمية.

وكان حسن شاكوش قد تعرض لانتقادات خلال الساعات الماضية بسبب مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع إنستغرام جمعه بالفنان عمرو دياب، ما تسبب في هجوم كبير عليه وعلى ”الهضبة“.