الشرطة السعودية تقبض على مروّج لمواد مخدرة وأسلحة

المستقلة /- ألقت الشرطة السعودية القبض على مواطن أربعيني روّج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن، في العقد الرابع من العمر، يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع صحيفة ”عكاظ“ المحلية اليوم الأحد.

وبحسب القحطاني، جرى إيقاف المواطن واتخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

وقبل أيام عدة، أطاحت السلطات السعودية المختصة برجل إثيوبي روج لمواد مخدرة في جدة، بحسب صحيفة ”عكاظ“.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النقيب النجيدي إن ”الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هويته، وهو مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة“.

وتكشف السلطات السعودية بين الحين والآخر عن أشخاص يروجون ممنوعات، ويستخدمون مواقع التواصل بقصد الاحتيال، كما جرى قبل أيام إذ تم توقيف مواطن سعودي ادعى امتلاكه علاجا لفيروس كورونا وروج له مقابل الحصول على مبالغ مادية.

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