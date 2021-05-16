الشرطة الإسرائيلية : القبض على مسلحين عبرا الحدود من الأردن.. صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، اعتقال شخصين مسلحين بالسكاكين، قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تستجوبهما، بحسب ”رويترز“.

من جانبه، ذكر موقع ”0404“ العبري، أن الشخصين الذين عبرا الحدود، هما شابان أردنيان اجتازا الحدود أمس السبت بهدف الوصول إلى القدس.

وأوضح الموقع أن ”الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغا بوجود شخصين مشتبه بهما في طريق يربط بين مستوطنة غلبوع ومدينة بيت شان-بيسان المحاذية للأغوار الشمالية الأردنية، وذلك بعد اجتيازهما الحدود بين الأردن وإسرائيل، فقامت محطة الشرطة في بيسان بإلقاء القبض عليهما“.

وأضاف الموقع، أنه ”بعد تفتيش الشابين عثر بحوزتهما على أدوات حادة، وتم تحويلهما لجهاز الامن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للتحقيق معهما“.

ونشر الموقع صورة للشابين وللسكينين اللتين كانتا بحوزتهما، بحسب تأكيده.

ولم تعلق السلطات الأردنية -حتى الآن- على ما ذكرته الشرطة الإسرائيلية.

وكان آلاف الأردنيين قد تظاهروا قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، يومي الجمعة والسبت على التوالي، تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة والقدس في ظل التصعيد العسكري والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وحاول عدد من المتظاهرين الفلسطينيين عبور الحدود، لكن القوات الأردنية منعتهم.