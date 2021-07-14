الشباب السعودي يسعى لضم لاعب برشلونة السابق

المستقلة/- كشف تقرير صحفي برازيلي أن الشباب السعودي قدم عرضا رسميا، للدولي البرازيلي باولينيو، لحسم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، بعقد لمدة موسمين.

باولينيو لا يرتبط حاليا بأي ناد منذ فسخ عقده وديا مع جوانجزو إيفرجراند الصيني الشهر الماضي، وسيكون رحيله مجانا لأي فريق.
وقالت تقارير صحفية برازيلية، إن باولينيو لاعب برشلونة السابق تلقى عرضا من الشباب السعودي.

ورغم المقابل المالي الجيد، إلا أن اللاعب البرازيلي يفكر في الاحتراف في أوروبا، ويعطي هذا الخيار أولوية خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باولينيو أجرى مؤخرا مفاوضات غير رسمية مع كورنثيانز وجيريميو البرازيليين، فضلا عن اهتمام بشكتاش وفنربخشة التركيين باللاعب.

في سياق آخر، حددت إدارة الشباب السعودي، يوم 15 أغسطس/آب المقبل، موعدا لعقد عمومية النادي.

ومن المقرر أن يتم إحاطة أعضاء الجمعية العمومية بتفاصيل الاجتماع وجدول الأعمال، مع تزويدهم بالتقرير السنوي الذي يشمل الأداء المالي والإداري والفني.

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