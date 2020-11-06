الشابندر يلمح الى تأييد مطالب تغيير رئيس مجلس النواب

المستقلة .. المح السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر الى القبول بموقف الجبهة العراقية المطالبة بتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشخصية أخرى.

وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع تويتر اليوم الجمعة ” تعقيباً على الحراك الجاري حول استمرار السيد الحلبوسي في موقعه او تغييره نؤكّد اهمية دور و موقف الفضاء الوطني في تسمية الرئاسات الثلاث ، و لكن يبقى موقف غالبية المكوِّن هي نقطة الشروع في الاختيار و الترشيح و التغيير”.

يذكر أن الجبهة العراقية المتكونة من 40 نائبا ينتمون الى المكون السني طالبوا بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واستبداله بشخصية أخرى، متهمين إياه بالتفرد في القرارات، واضعاف دور مجلس النواب.

ويتبع النظام السياسي في العراق مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية في توزيع المناصب على المسؤولين، حيث أن منصب رئيس مجلس النواب محصورا بالمكون السني، كما أن منصب رئيس الجمهورية للاكراد ومنصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي. وهو النظام الذي أعلنت انتفاضة تشرين رفضه مطالبة باعتماد الكفاءة في تقلد المناصب.