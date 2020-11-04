الشابندر: فوز ترامب يضع العالم على اعتاب حرب عالمية

المستقلة .. توقع السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر أن يضع فوز رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بولاية ثانية العالم على اعتاب حرب عالمية ثالثة.

وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، اليوم، ” فوز ترامب في السباق الرئاسي اليوم هو بداية النهاية لاستقرار امريكا و بعض دول اوربا و المنطقة” .

وأضاف كما أنه “بداية البداية لصعود تحالف عربي اقليمي دولي جديد في تناقض يضع العالم على اعتاب حرب عالمية ثالثة لا سمح الله”.

وتشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية صراعا محتدما بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن للحصول على اغلبية المجمع الانتخابي الذي يضمن الوصول الى البيت الأبيض.