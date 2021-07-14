السيلية يحسم مصير مهند علي “ميمي”

المستقلة/- أكد محمد علي المري نائب رئيس نادي السيلية القطري استمرار كل من العراقي مهند علي “ميمي” مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال المري على هامش الجمعية العمومية للنادي: “اتفقنا مع الدحيل على استمرار ميمي ورامين في الموسم المقبل، بجانب استمرار كارا مبودجي، وتجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة التونسي سامي الطرابلسي”.

وأشاد نائب رئيس السيلية بتحقيق فريق الكرة أول لقبين في تاريخه خلال الموسم الماضي، وهما كأس أوريدو وكأس الاتحاد، متمنيا أن تستمر النتائج الجيدة للفريق في الموسم المقبل والتواجد في المربع الذهبي بجدول الدوري.