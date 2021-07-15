 السيسي يوجه رسالة إلى إثيوبيا والسودان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى الجميع، قائلا: لكل المصريين والأشقاء في إثيوبيا والسودان تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا جميعا الخير.

وأكمل الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية مبادرة حياة كريمة: “أنا بقول الكلمة دي لكل من يهمه الاستقرار والتنمية، وبعيدا عن أي شكل من أشكال التهديد”.

وأضاف: “إن شاء الله الأمور هتبقى كويسة ومتقلقوش من حاجة”، متابعا: “عيشوا حياتكوا”.

كما وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الخارج، قائلا: أنا بقول للآخرين “أنتوا تعيشوا وإحنا نعيش ومصر دولة كبيرة”.

وأكمل السيسي خلال كلمته في احتفالية مبادرة حياة كريمة: “ أنا هقول تعبير ياريت يتقبل مني،” لا يليق بنا أن نقلق أبدا”، متابعا:  “اسمعوا كلامي أنا لما بلاقي قلق بقول معاكوا حق ولكن المبالغة في القلق متنفعش”.

وأضاف: “أنا لازم أحسب كلامي كويس أوي ومش بس الكلام لا، الكلام والتصرفات لازم تتوزن بميزان من دهب، متابعا: مستقبل البلاد بالعمل ، موضحا: نحن تجاوزنا كافة التحديات بالتعاون، وعلينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد.

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