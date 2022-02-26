السيسي يوجه بعلاج الفنان سمير صبري

المستقلة /- كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وجه بعلاج الفنان القدير سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية يعاني منها الأخير.

وعلى حسابها في “فيسبوك”، قالت نشوى مصطفى: “شكرا سيادة الرئيس..الرئيس ادى تعليمات للدولة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة بأن الدولة تتكفل بعلاج الأستاذ التاريخي سمير صبري على نفقة وطنه، والدكتور خالد عبد الغفار تواصل فورا مع أستاذ سمير صبري بعد مكالمته مع أستاذ عمرو اديب..وتحيا مصر”.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري سمير صبري يعاني حاليا من أزمة صحية في القلب من المقرر أن يجري على إثرها عملية جراحية.