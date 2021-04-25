السيسي يعزي الرئيس العراقي برهم صالح في ضحايا حريق مستشفي ابن الخطيب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجري اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي  عبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس العراقي وأسر الضحايا والشعب العراقي في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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