السيسي يدعو الى التصدي لخطاب الكراهية

المستقلة/- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لخطاب الكراهية ، بأشراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنساني.

جرى ذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، ونقلا عن صحيفة الشرق الأوسط انه بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون القضايا الإقليمية وجهود مواجهة الإرهاب.

من جهتها، أشادت المستشارة الألمانية بـ”الدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، التي من شأنها أن تعزز من العملية السياسية في ليبيا، وكذا ترسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط»، مؤكدة «حرص ألمانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام». وأعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى «التوصل لحل يحقق مصالح جميع الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا) في ملف (سد النهضة)، بأقرب وقت”.