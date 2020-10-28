السيسي : سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة

المستقلة/- هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمة المصرية والعربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء.

سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.. كل عام وأنتم بخير”.

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