السوسن العالمية تتوج السورية لين معمار بلقب ملكة غلوب الدولية للعام ٢٠٢٢

المستقلة/- توّجت السوسن العالمية الممثلة السورية لين معمار بلقب ملكة غلوب الدولية للعام ٢٠٢٢ (Miss Globe International 2022) .

وجاء التتويج بعد منافسة قوية مع 20 فتاة من مختلف دول العالم اذ تمت المسابقة عبر “الأونلاين” بسبب الاجراءات الاحترازية التي مازالت متخذة في جميع الدول، وتم اختيار لين ملكة على عرش غلوب الدولية للعام الحالي.

وعبرت لين عن شكرها وتقديرها لمؤسسة السوسن التي أتاحت لها هذه الفرصة والمشاركة في هذه المسابقة، مؤكدة انها فخورة بهذا اللقب و بتمثيل بلدها سوريا .

واعربت عن املها أن يعم الأمن والسلام في كل أنحاء العالم العربي، مبينة ان رسالتها ستكون رسالة سامية، كون رسالة الجمال ليست فقط شكل خارجي بل لها هدف اجتماعي وإنساني وخيري”.

وقالت لين: ” سأتابع من خلال عملي بالفن الذي يعد رسالة سامية وهادفة أن أعبر عن أفكار ومعاناة الناس , وسأكون نجمة عالية في سمائه, لأنني منذ الصغر أرى نفسي في هذا الميدان ولذلك اتجهت نحو الدراسة في معهد الفن والتمثيل بتشجيع من عائلتي التي اكتشفت هذه الموهبة”.