السوسن العالمية تتوج السورية لين معمار بلقب ملكة غلوب الدولية للعام ٢٠٢٢

 

المستقلة/- توّجت السوسن العالمية الممثلة السورية لين معمار بلقب ملكة غلوب الدولية للعام ٢٠٢٢ (Miss Globe International 2022) .

وجاء التتويج بعد منافسة قوية مع 20 فتاة من مختلف دول العالم اذ تمت المسابقة  عبر “الأونلاين” بسبب الاجراءات الاحترازية التي مازالت متخذة في جميع الدول، وتم اختيار لين ملكة على عرش غلوب الدولية للعام الحالي.

وعبرت لين عن شكرها وتقديرها  لمؤسسة السوسن التي أتاحت لها هذه الفرصة والمشاركة في هذه المسابقة، مؤكدة انها فخورة بهذا اللقب و بتمثيل بلدها سوريا .

واعربت عن املها  أن يعم الأمن والسلام  في كل أنحاء العالم العربي،  مبينة ان رسالتها ستكون رسالة سامية، كون رسالة الجمال ليست فقط شكل خارجي بل لها هدف اجتماعي وإنساني وخيري”.

وقالت لين: ” سأتابع من خلال عملي بالفن الذي يعد رسالة سامية وهادفة أن أعبر عن أفكار ومعاناة الناس , وسأكون نجمة عالية في سمائه, لأنني منذ الصغر أرى نفسي في هذا الميدان ولذلك اتجهت نحو الدراسة في معهد الفن والتمثيل بتشجيع من عائلتي التي اكتشفت هذه الموهبة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

عودة الفنان المصطفى بنوقاص بعد جائحة كرونا بفيلم كثرت الهم تضحك

اخر الاخبار

مانشستر سيتي يضم نجم المنتخب الإنكليزي كالفين فيليبس

اخبار العراق

محافظ ميسان يفتتح مشروع مدينة ميسان المائية الاستثماري

اخر الاخبار

صحيفة : الحديث عن ركود محتمل ينتشر بشكل متزايد في جميع امريكا

اخر الاخبار

طبيبة تحذر.. عدم تنظيف مكيف الهواء يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير

اخر الاخبار

صحيفة : صراع امريكا اليائس مع روسيا لا يؤتي بثمار مرجوة للغرب

اخبار العراق

استخبارات وأمن كربلاء تطيح بمتهمين يتاجران بالمواد المخدرة

اخبار العراق

استخبارات وأمن كربلاء تطيح بمتهمين يتاجران بالمواد المخدرة

اخبار العراق

رئيس أركان الجيش يبحث  الاستعدادات الأمنية لعرفة وعيد الاضحى في كربلاء

اخر الاخبار

اللبناني نادر الاتات يحن لأيام الطيبة والأصالة في “الضيعة”

اخر الاخبار

أرسنال يتعاقد مع البرازيلي جيسوس

اخر الاخبار

كريستنسن وكيسي الى برشلونة بصفقتين مجانيتين

اخبار فلسطين

الخارجية الأمريكية تماطل في اعلان حقيقة اغتيال شيرين أبو عاقلة

اخر الاخبار

تونس تستضيف البطولة العربية بكرة اليـد

اخبار العراق

القبض على تاجر مخدرات في ميسان اعترف بارتكابه 15 جريمة سرقة

اخبار العراق

كهرباء ميسان تنجز ٣٣٧٣ شكوى لمواطنين في النصف الاول من 2022

اخبار العراق

قصص من بلاد الهند :