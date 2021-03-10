السودان يعلن عن استعداده لتلبية إحدى احتياجات السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن السودان، اليوم الأربعاء عن استعداده لتلبية إحدى حاجات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالثورة الحيوانية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن حافظ إبراهيم عبدالغني، وزير الثروة الحيوانية السوداني، تأكيده على جاهزية بلاده لتلبية حاجة السعودية من اللحوم الحمراء والهدي، مشيراً إلى تفعيل البروتوكول المشترك بين البلدين.

وأوضح الوزير السوداني أنه اتفق مع نظيره السعودي، خلال زيارته اليوم الأربعاء للمملكة على تذليل كافة الصعاب التي تعيق صادرات الثروة الحيوانية ودعا الجانب السعودي للاستثمار في تطوير وإنشاء مسالخ حديثة تلبي حاجة السوق العالمي وتوطين مصانع الأمصال والفاكسينات.

وأكد إبراهيم على تفعيل البروتوكول المشترك بين البلدين ودعا الجانب السعودي إلى اجتماع اللجنة الفنية لمراجعة البروتوكولات والاشتراطات.

وفي مجال الثروة السمكية شدد الجانبان على أهمية الاستفادة من التقنيات والخبرات بين البلدين لتطوير قطاع الاسماك وأملا بإحداث نقلة نوعية وشراكة استراتيجية.

يذكر أن جبريل إبراهيم وزير المالية‏ السوداني كان قد صرح، يوم السبت الماضي، بأن هناك ترحيبا بالتعاون مع بلاده من قبل كل من السعودية والإمارات وقطر.

وبحسب صحيفة “السوداني نيوز” قال جبريل إبراهيم وزير المالية إنه تحدث على مدار ثلاثة أيام مع وزراء المالية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ووجد منهم ترحيبا كبيرا.

وأوضح الوزير السوداني أن وزراء المالية في الدول الثلاث قد أبدوا استعدادا للتعاون في كافة المجالات، وفي مقدمتها تسهيل تحويلات السودانيين المقيمين في بلدانهم عبر النظام المصرفي