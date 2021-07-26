السودان .. وزارة الري  تعلن عن زيادة إيرادات “النيل الأزرق”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الإدارة العامة لشؤون مياة النيل بوزارة الري والموارد المائية بالسودان زيادة إيرادات “النيل الأزرق” من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في بيان إن تقدم فصل الخريف وإزدياد معدلات الأمطار بالهضبة الإثيوبية، أديا إلى “ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق في محطات الروصيرص وسنجة وسنار ودمدني والخرطوم”.

وتوقعت الإدارة “استمرار زيادة المناسيب يوم غد الثلاثاء بمعدل نصف متر في قطاع النيل الازرق من سنار إلى الخرطوم، والنيل الرئيسي بشمال الخرطوم”، مشيرة إلى أن “خزان جبل اولياء شارف على اكتمال الملء الاول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات ومروي وسنار وسدي ستيت واعالي نهر عطبرة في تمرير الوارد من النيل الأزرق والعطبراوي”.

ودعت الإدارة الجهات المختصة والمواطنين لـ”إتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، وسوف تواصل الإدارة متابعة وضع الفيضان”

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