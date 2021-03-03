السوداني ينتقد وزير المالية بعد تصريحاته حول المتضررين من رفع سعر الدولار

السوداني ينتقد وزير المالية بعد تصريحاته حول المتضررين من رفع سعر الدولار

المستقلة /- انتقد النائب محمد شياع السوداني ، وزير المالية علي علاوي بشأن تصريحاته حول المتضررين من رفع سعر الدولار.

وابداء السوداني استغرابه ، في تغريدة عبر “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاربعاء، من تصريح وزير المالية الأخير بأن المقاولين هم المتضررون من رفع سعر الدولار في العراق ،مخاطبا الوزير : نحيطك علما أن المتضرر رقم واحد هو المواطن إضافة إلى المقاولين، نرجو تصحيح معلوماتك بما يعزز نجاح السياسة المالية للبلد”.