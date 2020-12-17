السهلاني : العديد من الدول تسعى لعرقلة انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير

المستقلة /- دعت لجنة الخدمات النيابية , كافة القوى السياسية دعم مشروع ميناء الفاو الاستراتيجي والابتعاد عن المساجلات بالجوانب الفنية لكونه احد مرتكزات الاقتصاد الأساسية للبلاد وسيخفف عنهم وعن الحكومات المقبلة الضغوط الشعبية بسبب توفير مئات الاف من فرص العمل.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس , ان ” السجال بشان الجوانب الفنية لمشروع ميناء الفاو الاستراتيجي من إحالته لشركة صينية او كورية او غيرها مرهون بذوي الاختصاص , الا انهم بحاجة ماسة الى دعم كافة الكتل السياسية من الجانب السياسي من خلال إصرار الجميع على إنجازه باقرب وقت ممكن ” .

وأضاف ان ” المشروع سيرفد الخزينة العامة بامول كبيرة جدا ,فضلا عن توفيره مئات الاف من فرص العمل وتحريك قطاعات متنوعة ” , مؤكدا ان ” انجاز المشروع وتشغيله سيخفف الضغط الشعبي على الحكومات المقبلة والكتل السياسية من خلال توفير فرص عمل كبيرة ” .

وأشار ان ” العديد من الدول ومنها أمريكا وإسرائيل ودول الخليج يسعون بكل جهودهم الى عرقلة انشاء المشروع لكونه سوف يضر بمصالحهم الاقتصادية وان تظافر الجهود سيقطع الطريق على تلك الدول .