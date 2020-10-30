السكر … احد أهم أسباب إلتهاب الأمعاء

المستقلة … اكتشف علماء أمريكيون من خلال تجارب مخبرية تم إجراؤها على مجموعة من للحيوانات ان السكر يعتبر واحداً من اهم أسباب إلتهاب الأمعاء.

التهاب الأمعاء (IBD) عبارة عن مصطلح شامل يستخدم لوصف الاضطرابات التي تتضمن الالتهاب المزمن الذي يصيب القناة الهضمية. تتضمن أنواع مرض التهاب الأمعاء: التهاب القولون التقرحي.

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تتسبب الحالة المذكورة في الإصابة بالتهابات وخراجات (قرح) طويلة الأمد في البطانة الأكثر عمقًا للأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم.

ويعتقد العديد من العلماء، أن النظام الغذائي الغربي الذي يحتوي على أطعمة غنية بالسكر ذات سعرات حرارية عالية هو السبب الرئيسي لانتشار التهاب الأمعاء.

وذكروا بأن هذه الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري، ولكن دور السكر في هذا الأمر يعتبر يحوم حوله الجدل لغاية الان.

أن ما يؤكد هذه النتائج، هو اكتشاف إنزيمات نشطة تحلل المخاط، لدى المرضى الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي.