السفير البريطاني يهنئ نادي الحشد الشعبي على إنجازه

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(المستقلة) هنأ ستيفن هايكي، السفير البريطاني في بغداد، نادي الحشد الشعبي على إنجازه الذي حققه في كرة السلة مؤخرا.

ونشر هايكي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “مبروك لنادي الحشد الشعبي لتأهلكم للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة”. 

وأضاف: “من الجيد رؤية مهاراتكم تستخدم في الرياضة”.

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية قد أصدرت شهادة تأسيس نادي الحشد الرياضي، التابع لهيئة الحشد الشعبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبموجب شهادة التأسيس أصبح بإمكان نادي الحشد المشاركة في البطولات الرياضية، محليا وخارجيا.

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