السفير البريطاني يهنئ نادي الحشد الشعبي على إنجازه
(المستقلة) هنأ ستيفن هايكي، السفير البريطاني في بغداد، نادي الحشد الشعبي على إنجازه الذي حققه في كرة السلة مؤخرا.
ونشر هايكي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “مبروك لنادي الحشد الشعبي لتأهلكم للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة”.
وأضاف: “من الجيد رؤية مهاراتكم تستخدم في الرياضة”.
وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية قد أصدرت شهادة تأسيس نادي الحشد الرياضي، التابع لهيئة الحشد الشعبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبموجب شهادة التأسيس أصبح بإمكان نادي الحشد المشاركة في البطولات الرياضية، محليا وخارجيا.
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