السفارة الفرنسية في بغداد : نتابع بـ قلق أحداث الناصرية
المستقلة /- عبرت السفارة الفرنسية في بغداد، عن قلقها حول ما يحدث في مدينة الناصرية، على خلفية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق عدد من المتظاهرين.
وقالت السفارة في تغريدة، تابعتها المستقلة، اليوم الاربعاء، “تتابع سفارة فرنسا في العراق بقلق الاوضاع في الناصرية”، مؤكدة “بضرورة احترام حرية التعبير وحق التظاهر السلمي”.
تتابع سفارة فرنسا في العراق بقلق الاوضاع في الناصرية وتذكّر بضرورة احترام حرية التعبير وحق التظاهر السلمي. pic.twitter.com/fthTqCx2En
— La France en Irak (@FranceBagdad) January 13, 2021
التعليقات مغلقة.