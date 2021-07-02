السعودية.. تعليمات جديدة بشأن موسم الحج هذا العام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الشخص المتعافى من كورونا ممن تم قبولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا بل يكتفي بجرعة واحدة فقط.

ويأتي ذلك في وقت شددت وزارة الحج على جميع المتأهلين لأداء الحج على ضرورة حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج وذلك بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

من جانبها كشفت وزارة الصحة أن التطعيمات اللازمة باللقاحات لأداء الحج هي لقاحات “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا الموسمية” إضافة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يعد أحد الشروط الأساسية للتسجيل للحج مع ضرورة استكمال جرعتي لقاح كوفيد-19.

ونصحت وزارة الصحة بأخذ تطعيمات الحج “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا الموسمية” بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة إذ إن هذين التطعيمين مهمان وذلك لتشابه الأعراض مع أعراض كورونا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

عقد قران المخرج المصري عمرو سلامة

ثقافة وفنون

المطرب الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد

اخبار العراق

احباط محاولة هجوم بصواريخ كراد غربي بغداد

اخر الاخبار

مركزية السؤال في حياة الإنسان

اخر الاخبار

شاهد.. لفتة إنسانية من رامي عياش تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

لجنة الطاقة النيابية : عشرات المليارات تم صرفها .. و الحصيلة لا كهرباء

اخر الاخبار

الكشف عن اعلان فيلم “بلا أرض” للمخرج تورج أصلاني

اخر الاخبار

الكشف عن اعلان فيلم “بلا أرض” للمخرج تورج أصلاني

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بدمج وزارتي الكهرباء والنفط وإبعاد المستثمرين

اخر الاخبار

 فيديو.. محمد عدلي يطرح أغنية “جيبولي حبيبتي “

اخر الاخبار

 ملتقى الحوار السياسي.. لجنة التوافقات بليبيا تطرح 3 مقترحات أمام الأعضاء

ثقافة وفنون

وفاة مدير التصوير المصري رمسيس مرزوق

اخر الاخبار

الجزائر تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

اخبار العراق

عودة الوجبة الثانية من عشيرة الرفيعات لديارهم في منطقة سيد غريب  بقضاء الدجيل

اخبار العراق

مصدر: الوقف السني يدخل معمعة الصراعات الانتخابية شمالي بابل

اخر الاخبار

تونس.. تلف عدد من لقاحات كورونا بسبب انقطاع التيار الكهربائى

اخر الاخبار

الخزرجي : المواطن ينتظر معجزة لحل أزمة الكهرباء الأزلية