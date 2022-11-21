السعودية موضي الشمراني تحيي حفلًا غنائيًا لجماهير كأس العالم في الدوحة

المستقلة/- تحيي الفنانة السعودية موضي الشمراني، اليوم الإثنين، حفلًا غنائيًا لجماهير كأس العالم في الدوحة، يتوقع أن يحضره الآلاف من المشجعين الذين يمثلون منتخبات الدول المشاركة في المونديال.

وأعلن القائمون على البيت السعودي، وهو مكان مفتوح أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم في منطقة كورنيش الدوحة الحيوية، عن حفل “الشمراني” الذي سيقام، عند الثامنة مساءً، وسيكون حضوره مجانيًا.

 

و”الشمراني” مطربة شعبية سعودية، مواليد، العام 1972، بدأت مسيرتها من مدينة جدة، في العام 1995، بإحياء حفلات الأعراس لتحقق شهرة كبيرة تجاوزت حدود السعودية، إلى دول الخليج المجاورة، قبل أن تظهر خلال السنوات القليلة الماضية، في حفلات غنائية برفقة فنانات سعوديات شهيرات.

 

 

 

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