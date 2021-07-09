السعودية على موعد لرؤية عام 2030

المستقلة /- اختارت الشركة العالمية للتكنولوجيا ” ابل ” عاصمة الرياض لإفتتاح مقرا أكاديميا لشركتها بإسم ” ابل ديفيلوبر اكاديمي ”

لتصبح المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى التي تحتضن الشركة العالمية ابل في بلادها في الشرق الاوسط كامل وشمال افريقيا.

حيث ستُخصص الشركة ، في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، دعما لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لرؤية المملكة السعودية لعام 2030.

وتأتي هذه الشراكة الاستثنائية بين شركة “أبل” العالمية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلا بأكاديمية “طويق” إلى جانب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

و قالت رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى في تصريح بهذه المناسبة ” يسعدنا اليوم بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلا بأكاديمية ” طويق” أن نعلن إطلاق أول ” ابل ديفيلوبر اكاديمي ”

وستعمل الأكاديمية على توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأسيس شركات ناشئة وإيجاد العديد من الوظائف في مجال تطبيقات ال ” اي او اس ” عبر عدة مسارات تركز عليها وهي: البرمجة، وتطبيقات الأعمال والتسويق، والتصميم، والمهارات المهنية.

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