السعودية.. ضبط مليونين و500 ألف قرص من “الإمفيتامين” المخدر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إحباط محاولة تهريب مليونين و500 ألف قرص من مادة “الإمفيتامين” المخدرة، مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة.

السعودية.. ضبط مليونين و500 ألف قرص من

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، إن “المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها”، مشيرا إلى أن المتهمين هم “مقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية الأردنية”.

السعودية.. ضبط مليونين و500 ألف قرص من

وأشار النجيدي إلى أنه “تم إيقاف المقبوض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة”.

 

 

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