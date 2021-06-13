السعودية: سقوط مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مدرسة في عسير

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة سقطت على مدرسة في منطقة عسير دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وأفاد نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، النقيب مهندس عبد العزيز آل جلبان، في بيان، بتلقي بلاغ “عن سقوط مقذوف أطلقه عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير”.

وأضاف: “بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيار مفخخة وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات… كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين.

الدفاع المدني بعسير : سقوط طائرة من دون طيار مفخخة على إحدى المدارس والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. pic.twitter.com/hej10hoOau — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 13, 2021

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.