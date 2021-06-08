السعودية.. حظر مؤقت لإستيراد لحوم الدواجن من مناطق فرنسية

المستقلة/-أحمد عبدالله/حظرت السعودية، يوم الثلاثاء، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مناطق فرنسية؛ بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قررت ”فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق Landes وPyrenees-Atlantiques وGers في فرنسا؛ بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها“.

وأوضحت الهيئة، أن ”قرار الحظر الصادر جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق“.

وبحسب الوكالة: ”استثنت الهيئة من قرار الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى فرنسا، تثبت خلو المنتج من الفيروس“.

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