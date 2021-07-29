السعودية.. تنفيذ حد الحرابة قتلا على مواطن لإنتمائه الى تنظيم داعش 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة قتلا في جان لارتكابه عدة جرائم من بينها الانتماء لتنظيم “داعش” وإعادة تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن.

وقال البيان إن “محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي سعودي الجنسية أعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار التنظيم والسعي لتحقيق أهدافه، وذلك بقيامه باقتحام مسلح لأحد المصارف في مدينة جازان ، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمدا وعدوانا، مما نتج عنه مقتل يحي بن أحمد بن محمد شيبان، وعبدالله بن عبده بن محمد بكر، وإصابة اثنين آخرين واحتجاز آخرين وتسببه بتلفيات وأضرار جسيمة بمقر المصرف، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار باتجاههم، وحيازة واستعمال السلاح للإخلال بالأمن، وإعادة تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد ، وتعاطي المخدرات”.

وتابع البيان “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وقال البيان” إنه تم تنفيذ حكم القتل حدا في الجاني محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي سعودي الجنسية اليوم الخميس باصلاحية سجون جازان بمنطقة جازان”

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