السعودية تكشف عن إجراءات جديدة بشأن موسم الحج للعام 2021

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أنها ستبدأ ظهر اليوم في توجيه رسائل نصية إلى المرشحين رسمياً للحج، من المواطنين والمقيمين، لاستكمال إجراءات اختيار الباقات وسداد الرسوم المالية.

وأفادت وزارة الحج والعمرة في المملكة على حسابها في “تويتر” بانطلاق  المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات يوم الجمعة 25 يونيو.

يشار إلى أن عدد المسجلين من الراغين في الحج من الداخل في المسار الإلكتروني بلغ 558270 شخصا منذ بدء التسجيل وحتى موعد إغلاقه يوم الأربعاء الماضي.

وبيّنت الوزارة السعودية المختصة أن نسبة المسجلين من الذكور بلغت 59%؜، في حين بلغت نسبة الإناث 41%.

وكانت السلطات السعودية قد اتخذت قرارا  قضى باقتصار موسم حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في السعودية، وحدّدت العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة احترازا من عدوى فيروس كورونا.

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