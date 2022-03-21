السعودية تفجّر تصريحا وتخلي مسؤوليتها

المستقلة/- أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، ان بلاده أنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل الحوثي.

هذا وتؤكد المملكة على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استهداف مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، والذي يؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها.

كما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية.

هذا وكانت قد أشارتت وكالة الأنباء السعودية مؤخرا عن شن الحوثيين هجمة على منشآت لشركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة أكبر مصدر للنفط بالعالم، كما تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية المحاذية لليمن.

كما أعلنت أرامكو يوم الأحد زيادة صافي أرباحها بارتفاع يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي جائحة كوفيد-19، بنسبة 124 بالمئة قي 2021 مقارنة بالعام 2020.