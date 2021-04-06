السعودية تعلن نقل قطاع العمرة إلى وزارة السياحة قريبا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عصام بن سعيد عن انتقال قطاع العمرة لوزارة السياحة قريبا.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، فقد حث وزير الحج والعمرة خلال اجتماع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بسرعة ترتيب اللجنة لعقد اجتماع مع وزارة السياحة بهذا الصدد.

وأكد أن الهدف من إحالة قطاع العمرة للسياحة هو تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، مشددا على أهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.

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